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16:08, 23 мая 2024Бывший СССР

Усатый призвал решить проблемы молдаван

Политик Усатый призвал решить проблемы молдаван с запретом на выезд в еврозону

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой должен как можно скорее встретиться со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску, чтобы обсудить пути решения проблем молдаван, которые получают запрет на выезд в еврозону. Проблему граждан страны призвал решить молдавский политик, председатель «Нашей Партии» Ренато Усатый на сайте политического объединения.

«У Правительства есть все инструменты для решения этой серьезной проблемы. Запросите срочно встречу как минимум между Попшоем и министром иностранных дел Румынии. Для этого не нужны кредиты, не нужно менять законодательство», — заявил он.

Отмечается, что проблема появилась после присоединения Румынии к Шенгенской зоне. Многие граждане Молдавии, превышающие допустимый срок пребывания в зоне Европейского союза, оказываются депортированы при выезде из Румынии в Молдавию с запретом на въезд в еврозону сроком от двух до пяти лет.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что объединение подписало с Кишиневом соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. По его словам, этот шаг должен повысить устойчивость Молдавии.

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      Александр Курбатов
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