Узбекский футболист ЦСКА рассказал об отношении к алкоголю

Узбекский футболист ЦСКА Файзуллаев рассказал, что никогда не пробовал алкоголь

Футболист московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал об отношении к алкоголю. Его слова приводит Sport24.

По его словам, он никогда не пробовал спиртное. «И не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет», — заявил полузащитник.

Игрок также рассказал, как его сборная праздновала выход на Олимпиаду. «Много танцевали и пели — что в автобусе, что в раздевалке. Алкоголь? Нет, ты чего! У нас с алкоголем строго», — добавил Файзуллаев.

20-летний узбекский футболист в нынешнем сезоне провел 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). В его активе четыре забитых мяча и семь результативных передач.