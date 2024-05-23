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09:54, 23 мая 2024Спорт

Узбекский футболист ЦСКА рассказал об отношении к алкоголю

Узбекский футболист ЦСКА Файзуллаев рассказал, что никогда не пробовал алкоголь

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Футболист московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал об отношении к алкоголю. Его слова приводит Sport24.

По его словам, он никогда не пробовал спиртное. «И не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет», — заявил полузащитник.

Игрок также рассказал, как его сборная праздновала выход на Олимпиаду. «Много танцевали и пели — что в автобусе, что в раздевалке. Алкоголь? Нет, ты чего! У нас с алкоголем строго», — добавил Файзуллаев.

20-летний узбекский футболист в нынешнем сезоне провел 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). В его активе четыре забитых мяча и семь результативных передач.

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      Алексей Гусев
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