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11:00, 23 мая 2024Бывший СССР

В Армении призвали лишать пособий протестующих переселенцев из Карабаха

Армянский депутат Сукиасян: протестующих переселенцев из Карабаха лишат пособий

Фото: Andra Ballin / dpa / Globallookpress.com

Переселенцев из Нагорного Карабаха, участвующих в протестах против действующей власти, могут лишить пособий в Армении. Об этом заявил депутат парламента страны от правящей партии «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Экс-руководители Армении "плохо" относились к тем, кто имел связи с другими странами. Либо эти люди оказывались в тюрьме, либо умирали, либо лишались имущества. И сейчас я вам говорю: если вы не будете знать меры, будете мешать развитию Армении, к вам применят те же инструменты», — сказал он.

В свою очередь, глава парламентской фракции «Армения» пообещал инициировать правовую оценку словам Сукиасяна. По его словам, такие слова представляют угрозу и содержат элементы из статей Уголовного кодекса страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне протестов движения «Тавуш во имя родины», которое возглавил архиепископ Баграт Галстанян, заявил, что церковь исторических времен является «агентом влияния». Он напомнил, как в средние века армянские священники отправлялись в Византию, а возвращаясь в Армению, становились «агентами влияния».

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      Александр Курбатов
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