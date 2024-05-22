Пашинян назвал церковь агентом влияния

Пашинян: церковь является «агентом влияния»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне протестов движения «Тавуш во имя родины», которое возглавил архиепископ Баграт Галстанян, заявил, что церковь является «агентом влияния» с исторических времен. Его слова приводит ТАСС.

«У армянского народа был опыт, когда они (священники — прим. «Ленты.ру») шли в Кесарию (город в Византии — прим. «Ленты.ру») и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца», — сказал он.

Ранее спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил, что из-за протестов, которые возглавил архиепископ Баграт Галстанян, нужно облагать церковь налогами. По его словам, недопустимо, чтобы богослужения превращались в митинги.

После заявления спикера парламента Армении официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все политики, попадающие под влияние Запада, сатанеют. Она также напомнила о возобновившихся требованиях фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Украины и бывшего президента республики Петра Порошенко вынести на повестку вопрос о полном запрете Украинской православной церкви.