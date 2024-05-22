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13:05, 22 мая 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о сатанеющих под влиянием Запада политиках

Захарова рассказала о сатанеющих под влиянием Запада Симоняне и Порошенко

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Политики, попадающие под влияние Запада, сатанеют. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом официальный представитель МИД отреагировала на предложение спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить, «почему церковь не платит налоги». Также Захарова рассказала о возобновившихся требованиях фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Украины и бывшего президента республики Петра Порошенко вынести на повестку вопрос о полном запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Почему те, кого начинают окормлять западники, буквально сатанеют?» — задалась вопросом дипломат.

21 мая спикер Национального собрания Армении Ален Симонян осудил вмешательство церкви в политику на фоне протестов, которые возглавил архиепископ Баграт Галстанян. По его словам, следует рассмотреть, почему священник, которому «целуют ручки», не платит налоги, в отличие от бизнесмена, который своими деньгами поддерживает армию.

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      Екатерина Грищенко
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