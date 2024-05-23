В Армении жители приграничного села уничтожают имущество до передачи Баку

«Тавуш во имя родины»: в Армении жители приграничного села уничтожают имущество

В Армении жители приграничного села Киранц уничтожают имущество до передачи Баку территорий, где оно расположено в рамках делимитации границы. Об этом пишет оппозиционное движение «Тавуш во имя родины» в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

«Жители Киранца уничтожают свое имущество перед сдачей территорий», — сказано в публикации.

20 мая армянские полицейские применили силу против активистов оппозиции у Киранца, находящегося около границы с Азербайджаном. Сторонники движения «Тавуш во имя родины» требовали, чтобы полиция пропустила журналистов в село. Правоохранители сначала отказались, а затем начали применять силу в отношении оппозиционеров.