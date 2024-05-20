Полиция Армении применила силу против оппозиции у села Киранц

ТАСС: полиция Армении применила силу против активистов оппозиции у границы

Полиция Армении применила силу в отношении активистов оппозиции у села Киранц, расположенного близ границы с Азербайджаном и где проходят работы по делимитации, передает ТАСС.

Сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», лидером которой является архиепископ Баграт Галстанян, требовали, по словам агентства, чтобы полиция пропустила в село, где проходит процесс делимитации границы, журналистов. Стражи правопорядка сначала отказались сделать это, а затем начали применять силу в отношении оппозиционеров, есть задержанные.

Ранее армянская полиция задержала 63 протестующих в Ереване на митинге против делимитации. Уточняется, что задержанные граждане блокировали улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

13 мая в республике были задержаны более 150 человек. Их задержали по статье 182 Уголовного кодекса Армении о невыполнении законных требований представителей власти.