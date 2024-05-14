Полиция Армении задержала 63 протестующих в Ереване

МВД Армении сообщило о задержании 63 протестующих в Ереване

Армянская полиция задержала 63 протестующих в Ереване на митинге оппозиционного движения «Тавуш во имя родины». Об этом сообщили в МВД Армении, передает ТАСС.

Уточняется, что задержанные граждане блокировали улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. «Все 63 активиста были доставлены в участки полиции из-за невыполнения законных требований полицейских», — заявили в МВД Армении.

13 мая в республике были задержаны более 150 человек. Их задержали по статье 182 Уголовного кодекса Армении о невыполнении законных требований представителей власти. В тот же день протестующие перекрыли проспект Мясникяна, который связывает центр города с окраинами, и центральную улицу Абовяна.

Лидер движения «Тавуш во имя родины», выступающий против делимитации границы с Азербайджаном, архиепископ Баграт Галстанян призывал сторонников оппозиции к протестам.