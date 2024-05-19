Полиция Армении заблокировала приграничное село для делимитации с Азербайджаном

Полиция Армении перекрыла входы в село Киранц из-за делимитации с Азербайджаном

Полиция Армении заблокировала входы в приграничное село Киранц Тавушской области из-за проведения процедур делимитации территории с Азербайджаном. Шестерых оппозиционных депутатов, которые приехали в населенный пункт для поддержки жителей, отказались туда пропустить, сообщает в своем Telegram-канале Sputnik Армения.

Отмечается, что полицейские перекрыли проход, отказавшись показать документ о запрете въезда в село. Как заявил глава местного отделения полиции Артур Мкртчян, у него есть указание временно не пропускать никого в Киранц в силу «проведения там определенных мероприятий».

Ранее процесс делимитации границы с Арменией прокомментировал президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что это дает надежду на мир в регионе. По его словам, Еревану не стоит предпринимать неверных шагов и надеяться на покровительство стран, расположенных далеко от региона.

9 мая в Армении начались митинги против делимитации границы с Азербайджаном. Тогда на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, одним из требований которых стала отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.