В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Украине

The Sun: Британия передаст Украине пакет помощи на 150 млн фунтов стерлингов

Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов. Об этом информирует министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс, пишет The Sun.

«Пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов направляется на Украину для усиления воздушной и морской обороны», — сказано в заявлении.

В рамках пакета Киев получит радары для систем ПВО, маскировочные средства, системы РЭБ, малые катера, разведдроны и беспилотные надводные суда.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды закупят технику для Украины на 175 миллионов долларов. По ее словам, ВСУ необходимы большие ресурсы для воздушной и морской обороны.

Кроме того, стало известно, что Штаты включат высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) в новый пакет помощи Украине 24 мая.