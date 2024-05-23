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16:36, 23 мая 2024Экономика

В Госдуме назвали унизительной идею выплат для одной категории женщин

Депутат Останина: инициатива выплат родившим до 25 лет женщинам несправедлива

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина прокомментировала инициативу выплачивать родившим до 25 лет женщинам единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей за каждого ребенка. В беседе с «Лентой.ру» назвала идею подобных выплат унизительной и несправедливой по отношению к другим категориям женщинам.

Ранее группа депутатов от ЛДПР подготовила к внесению в Думу законопроекта о выплате женщинам единовременного пособия за рождение каждого ребенка до 25 лет. Инициаторы законопроекта уточнили, что пособие в размере 200 тысяч рублей предлагается выплачивать вне зависимости от материального положения. Отмечается, что такое пособие женщина сможет получить на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25-летнего возраста.

«Что это за дискриминация по возрасту? Если речь идет о поддержке детей, то чем хуже ребенок, который родился у 26-летней матери? С моей точки зрения, (...) вот эти разовые выплаты не решают проблему рождаемости. Сомневаюсь, что молодежь кинется заключать браки и рожать детей до 25 лет, чтобы получить 200 тысяч рублей, которые тут же потрачены на коляски», — сказала Останина.

Что-то мне подсказывает, что этот законопроект принят не будет. (...) Нельзя унижать человеческое, материнское и женское достоинство дискриминацией по возрасту. Даже родившая в 40 лет женщина — это тоже мама, ребенок которой тоже нуждается в поддержке

Нина Останинаглава комитета Госдумы по защите семьи

При этом она подчеркнула, что функция государства в вопросах поддержки семей заключается в обеспечении детей и их родителей всеми необходимыми ресурсами.

«Смысл системной демографической политики в уверенности граждан в том, что часть забот о ребенке возьмет на себя государство. Нужно, чтобы будущая мама себя комфортно ощущала: не отказывала себе в качественном медицинском обслуживании, в качественном питании, в отдыхе. Родившийся ребенок тоже должен получать качественную медицинскую помощь, а, как правило, родители очень часто вынуждены обращаться в частные клиники и платить за это деньги», — добавила Останина.

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      Кирилл Садовский
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