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14:18, 23 мая 2024Бывший СССР

В Харькове вновь произошли взрывы

В Харькове вновь сообщили о взрывах

Фото: Vadim Ghirda / AP

В Харькове на фоне сирены воздушной тревоги вновь произошли взрывы. Об этом в четверг, 23 мая, в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков снова под ударом!» — говорится в публикации.

Информация том, где именно произошли взрывы, не уточняется.

Ранее в Харькове уже сообщали о серии взрывов. По информации журналистов, в городе Люботин Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины.

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      Глеб Палехов
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