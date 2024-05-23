В Харькове вновь произошли взрывы

В Харькове вновь сообщили о взрывах

В Харькове на фоне сирены воздушной тревоги вновь произошли взрывы. Об этом в четверг, 23 мая, в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков снова под ударом!» — говорится в публикации.

Информация том, где именно произошли взрывы, не уточняется.

Ранее в Харькове уже сообщали о серии взрывов. По информации журналистов, в городе Люботин Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины.