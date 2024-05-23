В Киеве спрогнозировали самый худший период для Украины

Политолог Бортник: ВСУ не достигнут целей, если не добьются успехов к осени

Киевский политолог Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов) спрогнозировал самый худший период для Украины.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут достичь поставленных перед собой целей в конфликте, если Киев не добьется результатов к осени этого года.

«Самый худший период для нас наступит где-то осенью в этом году, потому что, если американский пакет военной помощи и новая мобилизация не оправдают себя и не дадут военного эффекта в виде украинских контрнаступлений , тогда мы встанем перед сложным выбором», — заявил он. Бортник считает, что Украине придется идти на переговоры «с неудобной позиции» либо продолжать войну «с абсолютно четким пониманием», что ее не удастся завершить на условиях украинской стороны.

Эксперт добавил, что прогнозы украинских военных гораздо мрачнее. По его мнению, помощь Соединенных Штатов и объявленная в стране мобилизация являются последней надеждой на возможность «что-то еще сыграть по-другому».

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков рассказал, что ситуация на фронте с каждым днем становится все хуже для ВСУ. Армии постоянно приходится перебрасывать свои резервы из-за проблем на нескольких направлениях одновременно.