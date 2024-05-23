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12:32, 23 мая 2024Путешествия

В Кремле оценили решение Норвегии запретить въезд в страну туристам из России

Песков: норвежское руководство избрало путь ухудшения двусторонних отношений

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти России примут ответные меры на установление Норвегией запрета на въезд в страну отечественным туристам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что такие шаги не могут остаться без ответа. «Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений», — оценил действия Хельсинки Песков.

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Более того, он подчеркнул, что взаимоотношения между странами в последнее время «и без того не блещут своим качеством». Однако, по словам официального представителя Кремля, это происходит не по инициативе российской стороны.

Ранее стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения в отношении россиян. Так, с 29 мая гражданам России, прибывающим в королевство в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде.

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      Фариза Бацазова
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