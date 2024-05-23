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20:27, 23 мая 2024Бывший СССР

В МАГАТЭ обеспокоились зависимостью ЗАЭС от нескольких ЛЭП

Глава МАГАТЭ Гросси обеспокоился зависимостью ЗАЭС от нескольких ЛЭП

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обеспокоился зависимостью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от нескольких внешних линий электропередачи (ЛЭП). Его слова приводит ТАСС.

«Для крупнейшей атомной электростанции Европы [ситуация с] зависимостью от одной или двух линий электропередачи является источником глубокой обеспокоенности и явно не является устойчивой», — заявил Гросси.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС потеряла связь с основной линией из-за короткого замыкания. В агентстве подчеркнули, что Запорожская АЭС находится в опасности из-за близкого расположения к зоне конфликта.

Позднее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина проинформировала, что подача электричества на станцию по основной ЛЭП «Днепровская» возобновлена.

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      Кристина Есикова
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