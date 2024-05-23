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13:48, 23 мая 2024Экономика

В Минфине высказались о сохранении налогового режима для самозанятых

Силуанов: налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028-го
Антон Силуанов

Антон Силуанов . Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года. Так о сохранении налогового режима для самозанятых высказался глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

«В наших планах, как и договаривались, десять лет этот режим не меняем. Все те предложения (по поддержке самозанятых), которые были озвучены, будут реализовываться», — заявил представитель ведомства.

Повысить налоги и перейти к полноценной прогрессивной шкале для физлиц предложил президент России Владимир Путин. В конце февраля в послании к Федеральному собранию он заявил о необходимости более справедливого распределения налогового бремени в сторону «граждан с высокими корпоративными и личными доходами».

По словам Силуанова, предстоящие изменения налогового режима должны предусматривать разумную прогрессию, а также налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми. При этом власти должны руководствоваться принципом, при котором подавляющего большинства граждан изменения налоговых ставок не коснутся, приводит слова Силуанова «Интерфакс».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не обижать в рамках налоговых преобразований средний класс России, так как он только формируется и встает на ноги. По его словам, основная нагрузка обсуждаемой прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, то есть на богатых.

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