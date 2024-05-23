В Молдавии задержали вернувшихся из России туристов

В аэропорту Кишинева задержали вернувшихся из Москвы туристов

В аэропорту Кишинева задержали группу молдавских туристов, вернувшихся из экскурсии в Москве. Об этом сообщило радио Sputnik в Telegram-канале.

Отмечается, что поездку организовала некоммерческая организация (НКО) «Евразия». В столицу России должна была отправиться еще одна группа, однако ее не выпустили из Молдавии.

«Ребята, которые должны были прилететь к нам — это первопроходцы нашей молодежной экскурсионной программы. Что плохого в том, чтобы побывать в России? Погулять по Красной площади — это преступление?» — прокомментировала произошедшее глава совета НКО «Евразия», зампред Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Ранее Бюро по реинтеграции Молдавии призвало российских миротворцев не проверять работоспособность бронетехники на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В Кишиневе назвали подобные действия провокационными, предупредив миротворцев о возможных нежелательных последствиях и призывав все компоненты Совместных миротворческих сил «отказаться от их реализации во избежание дестабилизации ситуации в зоне безопасности».