В России нашли способ улучшить слежку за сговорами на торгах

ФАС: система «Антикартель» сможет выявлять сговоры на торгах автоматически

В России предложили государственную информсистему (ГИС) «Антикартель», которая сможет выявлять нарушения на торгах в автоматическом режиме. Способ улучшить слежку за сговорами на торгах нашли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для создания автоматизированной системы стала высокая доля (85-90 процентов от числа дел по антиконкурентным сговорам) картелей на госторгах. Для предупреждения, выявления и пресечения подобных соглашений ФАС подготовила поправки к закону «О защите конкуренции» (135-ФЗ). Изменения позволят вести мониторинг закупок государства и госкомпаний, а также имущественных торгов ежедневно при помощи искусственного интеллекта.

Система «Антикартель» будет интегрирована с другими информационными системами и базами данных госорганов и компаний, чтобы оперативно получать данные и оценивать их комплексно. Цифровизация и автоматизация процесса выявления картелей помогут сэкономить миллиарды бюджетных средств за счет освобождения закупок от картелей и создания конкурентных условий для участников торгов, пояснили в ФАС.

В апреле 2024 года ФАС заявила о картельном сговоре на сумму 2,8 миллиарда рублей при исполнении нацпроектов «Демография» и «Образование». Ведомство обнаружило нарушения в ходе торгов за право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее служба обратилась к производителям и продавцам продовольственных товаров и призвала их не повышать цены на яйца перед наступлением Пасхи. Ведомство указало, что в первом квартале на рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца.