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13:02, 23 мая 2024Россия

В России вуз пообещал поступившим по 100 тысяч рублей за каждый 100-балльный ЕГЭ

МФТИ заплатит поступившим 100 тысяч рублей за каждый сданный на 100 баллов ЕГЭ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) пообещал заплатить по 100 тысяч рублей после зачисления всем поступившим на программы бакалавриата в 2024 году за каждый сданный на 100 баллов единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из профильных предметов. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что, выпускники, получившие 100 баллов по нескольким профильным предметам, после зачисления получат по 100 тысяч рублей за каждый из них. То есть максимум 300 тысяч рублей.

«Важно отметить, что выплата будет произведена единовременно и не подразумевает ограничений по использованию — ребята смогут потратить деньги на любые цели», — подчеркнули в Физтехе.

Уточняется, что в 2023 году результат в 100 баллов по результатам ЕГЭ минимум по одному предмету имели более 40 процентов поступивших в МФТИ.

14 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил об упразднении в России понятия «бакалавриат» — это произойдет с 2025 года. Вместо него в стране появится высшее и специализированное высшее образование. Позже в пресс-службе ведомства уточнили, что обучающиеся по программам бакалавриата студенты смогут завершить учебу без перехода на новую систему образования.

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      Игорь Дмитров
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