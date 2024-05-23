В российском регионе уничтожили табличку на мемориале финским военным

В Ленинградской области уничтожили табличку на мемориале финским военным

В Ленинградской области неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, была уничтожена табличка на мемориале в поселке Победа в Выборгском районе. Сотрудники полиции начали проверку. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

От доски с надписью осталось три осколка. Поврежденный мемориал был посвящен военным Республики Финляндия, которые стали жертвами во время Финской (Зимней) войны с СССР. Вандалы разбили табличку, а гранитный камень вымазали зеленой краской.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области суд вынес пенсионеру приговор за уничтожение мемориального комплекса «Памятник героям-подводникам Северного флота, посвященный прорывам подводников в гавань Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945». Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.