В Словакии раскрыли детали подготовки покушения на Фицо

Pravda: стрелявший в Фицо спланировал преступление за два дня до покушения

Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, спланировал преступление за два дня до покушения. Детали подготовки покушения раскрыл портал Pravda со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что нападавший подготовил для покушения два магазина для пистолета чешского производства CZ-75.

По данным портала, Цинтула заявил, что не хотел застрелить словацкого премьера, а намеревался только причинить ущерб его здоровью, чтобы политик не смог занимать свой пост.

Ранее генеральный прокурор Марош Жилинка сообщил, что покушение на Фицо может быть переквалифицировано из попытки преднамеренного убийства на теракт.

15 мая премьера Словакии ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.