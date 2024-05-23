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17:08, 23 мая 2024Бывший СССР

В центре Тбилиси произошла стрельба

«Рустави 2»: в центре Тбилиси произошла стрельба, пострадал прохожий

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В центре Тбилиси в Грузии произошла стрельба, пострадал один прохожий, передает телекомпания «Рустави 2».

Согласно сообщению телекомпании, вошедший в одно из заведений клиент столкнулся с сотрудником заведения, после чего тот открыл огонь из автомобиля из неприцельного огнестрельного оружия, попав в прохожего. Инцидент произошел на улице Шардени в старом районе Тбилиси.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в разговоре с ним о принятом законе об иностранных агентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

В разговоре политику перечислили ряд мер, которые западные партнеры могут принять в случае преодоления вето грузинского лидера Саломе Зурабишвили на закон о прозрачности.

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      Валентин Карант
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