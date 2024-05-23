В центре Тбилиси произошла стрельба
В центре Тбилиси в Грузии произошла стрельба, пострадал один прохожий, передает телекомпания «Рустави 2».
Согласно сообщению телекомпании, вошедший в одно из заведений клиент столкнулся с сотрудником заведения, после чего тот открыл огонь из автомобиля из неприцельного огнестрельного оружия, попав в прохожего. Инцидент произошел на улице Шардени в старом районе Тбилиси.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в разговоре с ним о принятом законе об иностранных агентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.
В разговоре политику перечислили ряд мер, которые западные партнеры могут принять в случае преодоления вето грузинского лидера Саломе Зурабишвили на закон о прозрачности.