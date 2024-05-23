В ЗАЭС рассказали о радиационной ситуации после отключения ЛЭП

Пресс-служба ЗАЭС: радиационный фон в норме после отключения внешней ЛЭП

Радиационный фон Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находится в норме после отключения внешней линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

Пресс-служба прокомментировала отключение ЛЭП «Днепровская» днем 23 мая. Отмечается, что снабжение станции осуществляется по резервной линии 330 киловольт «Феросплавная».

«Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются», — подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС. На станции добавили, что радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений, а все блоки станции в настоящий момент остановлены.

Ранее пресс-служба украинского энергетического агентства «Энергоатом» сообщила об отключении ЗАЭС от одной из двух линий электропередачи. Отмечается, что из-за этой ситуации на станции создается опасность блэкаута.