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15:53, 23 мая 2024Бывший СССР

В ЗАЭС рассказали о радиационной ситуации после отключения ЛЭП

Пресс-служба ЗАЭС: радиационный фон в норме после отключения внешней ЛЭП
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Радиационный фон Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находится в норме после отключения внешней линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

Пресс-служба прокомментировала отключение ЛЭП «Днепровская» днем 23 мая. Отмечается, что снабжение станции осуществляется по резервной линии 330 киловольт «Феросплавная».

«Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются», — подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС. На станции добавили, что радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений, а все блоки станции в настоящий момент остановлены.

Ранее пресс-служба украинского энергетического агентства «Энергоатом» сообщила об отключении ЗАЭС от одной из двух линий электропередачи. Отмечается, что из-за этой ситуации на станции создается опасность блэкаута.

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      Юрий Леонов
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