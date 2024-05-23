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12:28, 23 мая 2024Спорт

Во Франции открыли названный в честь Медведева теннисный корт

Во Франции открыли названный в честь Даниила Медведева теннисный корт

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Теннисный корт, названный в честь россиянина Даниила Медведева, открыли в пригороде Парижа Мезон-Лаффит. Об этом в соцсети X сообщила региональный советник региона Иль‑де‑Франс Жозиан Симон.

Во французском клубе, на территории которого находится корт, Медведев тренировался с 2014 по 2016 год. Россиянин посетил открытие корта, а также провел автограф-сессию.

«Меня часто о чем-то просят, но я не соглашаюсь, потому что мне не нравится. Но я тут же ответил "да" этому клубу, потому что с ним и этим городом у меня связаны хорошие воспоминания», — заявил Медведев.

Россиянин является пятой ракеткой мира. В его активе одна победа на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

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      Алексей Гусев
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