Володин поинтересовался судьбой Чубайса, который перевел свои средства в Израиль

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался судьбой бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, который, по его словам, перевел все свои средства в Израиль, где создал собственный фонд. Слова парламентария приводит РБК.

Судьбой уехавшего бизнесмена Чубайса Володин поинтересовался в контексте темы защищенности бизнеса в России и о тех, кто «отобрал деньги» и покинул страну. По словам политика, те, кто ведет дела в России, больше защищены, чем те, кто «вынужден работать и водителями, и уборщиками, и кухарками».

«Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда от их взял и где заработал? В России. (...) Поэтому не надо здесь рассказывать что там это все более защищено», — порассуждал Володин.

В мае стало известно, что Чубайс стал «организатором группы спонсоров» открывшегося в Израиле Центра российских исследований (ЦРС). Центр займется изучением новейшей истории России после 1991 года. Сам Чубайс объяснил создание центра попыткой понять новейшую историю России.