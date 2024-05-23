Вычислены зачинщики массовой драки в Симферополе

Зачинщиками массовой драки в Симферополе стали двое братьев

Зачинщиками массовой драки в Симферополе стали двое братьев. О том, что их вычислили, стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По данным издания, младший брат возмутился тому, что мать отдала его четверть миллиона рублей старшему брату на услуги адвоката.

Примерно три недели назад женщина взяла 250 тысяч рублей, которые 16-летний сын заработал на стройке. Она истратила все на юриста для старшего сына. Последнего судили по статье о похищении человека.

Недовольный всей ситуацией юноша вызвал родственника на разборку, в которой участвовали 25 человек.

О массовой драке в Крыму стало известно вечером 22 мая. Власти заявляли, что ситуация находится на контроле сотрудников МВД. Потасовка произошла возле школы. По словам местных жителей, конфликт происходит не в первый раз. В сети также появились кадры драки.

Еще раньше сообщалось о массовой драке в Москве, участники конфликта на юге столицы использовали в том числе огнестрельное оружие.