Выступавшая за СССР 48-летняя гимнастка не примет участия в своих девятых ОИ

Выступавшая за СССР 48-летняя Чусовитина не примет участия в своих девятых ОИ

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая за сборную СССР, не сможет выступить на своей девятой Олимпиаде. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гимнастка отметила, что на отборочных соревнованиях к Играм в Ташкенте получила травму на вольных упражнениях, которая не позволит ей продолжить борьбу за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже. «Мне очень жаль, потому что я очень сильно и долго готовилась к этим соревнованиям. Я вернулась к многоборью и хотела выступать на родине перед нашими поклонниками», — заявила Чусовитина.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

На Олимпиаде-1992 в Барселоне спортсменка в составе Объединенной команды завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. На Играх 2008 года в Пекине Чусовитина, представляя Германию, стала серебряным призером в опорном прыжке.