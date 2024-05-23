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00:14, 23 мая 2024Мир

Захарова обеспокоилась состоянием Бербок после ее слов об Украине

Захарова заявила о беспокойстве за Бербок из-за ее слов о переговорах по Украине

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о нежелании России участвовать в переговорах по Украине вызывают волнение за ее состояние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, подобное высказывание говорит о возможных проблемах с памятью или логикой у немецкого министра. Захарова призвала напомнить Бербок «о том, что знает весь мир, а не только его "половина"».

Ранее глава МИД Германии заявила об отказе российского президента Владимира Путина от мирных переговоров по конфликту на Украине. «Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — утверждает она.

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      Марина Совина
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