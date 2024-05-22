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15:20, 22 мая 2024Мир

Бербок обвинила Путина в неготовности начать диалог по Украине

Глава МИД Германии Бербок: Путин не готов к разговору о мире на Украине

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не готов начать диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. В этом российского лидера обвинила министр иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок, сообщает ZDF Heute.

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — заявила она.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, проведение Москвой ядерных учений также свидетельствует о нежелании российского правительства идти на диалог.

Ранее Бербок объяснила, почему правительство Германии не может принять единое решение о поставке крылатых ракет Taurus на Украину.

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      Виктория Кондратьева
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