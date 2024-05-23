Захарова призвала Пашиняна разъяснить обвинения в адрес стран ОДКБ

Захарова призвала Пашиняна объяснить, к каким странам ОДКБ у него есть претензии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен объяснить, к каким странам-участницам Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) у него есть претензии. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировала слова Пашиняна о том, что две страны из ОДКБ помогали Азербайджану во время военного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

По ее словам, премьер Армении должен назвать эти государства, так как речь идет об очень серьезных заявлениях.

Захарова напомнила о словах президента России Владимира Путина, который сказал, что страна сделала все возможное, чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой.

