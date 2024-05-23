Замначальника отдела УФНС по российскому региону задержали за взятку

В Смоленске задержали замначальника отдела УФНС за взятку в виде путевки

В Смоленске правоохранители задержали заместительницу начальника одного из отделов УФНС России по региону за взятку в виде путевки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Она подозревается в совершении преступления по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Также задержан руководитель ряда коммерческих организаций. Он проходит подозреваемыми по статье 291 («Дача взятки») УК РФ. Им скоро изберут меру пресечения.

По версии следствия, сотрудница налоговой службы получила от предпринимателя взятку в виде туристической путевки стоимостью более 180 тысяч рублей. Взамен она пообещала ему общее покровительство и оказание консультационных услуг в налоговой сфере, сопровождавшихся в том числе разглашением налоговой тайны.

Ранее в Екатеринбурге прошли обыски у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова.