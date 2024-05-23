Звезда «Служебного романа» ответила на вопрос о самочувствии

Актриса Немоляева заявила, что чувствует себя лучше

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева ответила на вопрос о самочувствии после госпитализации. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Звезда фильма «Служебный роман» сообщила, что чувствует себя лучше, но вирус дал осложнение на голосовые связки. «Я сейчас не могу разговаривать, у меня очень плохо с голосом, я лежу в больнице», — отметила она в беседе со СМИ.

Немоляева также ответила на слухи о том, что у нее диагностировали проблемы с сердцем. Она заявила, что это неправда.

Артистку экстренно госпитализировали 19 мая. 87-летняя звезда попала в больницу с подозрением на COVID-19. Позднее в СМИ появилась информация, что у Немоляевой выявили приступ фибрилляции предсердий.