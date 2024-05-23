Звезда «Служебного романа» вышла на связь после ухудшения состояния

Актриса Немоляева сообщила о тяжелом состоянии и слабости

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева вышла на связь после сообщений об ухудшении состояния. Ее слова приводит телеканал «360».

Звезда фильма «Служебный роман» подтвердила, что находится в тяжелом состоянии. «Говорить не могу долго, у меня тяжелый ковид и слабость. Похвастаться нечем», — сообщила она.

Ранее стало известно, что медики выявили у Немоляевой приступ фибрилляции предсердий. Отмечается, что тесты актрисы на коронавирус показывают положительный результат. При этом показатели насыщения крови кислородом указывают на признаки дыхательной недостаточности, в результате чего и начались проблемы с сердцем.

Артистку экстренно госпитализировали 19 мая. 87-летняя актриса попала в больницу с подозрением на COVID-19.