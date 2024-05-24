Свидетельствам очевидцев о сексе с пришельцами нашли объяснение

Эксперт по НЛО Уотсон усомнился в правдоподобности историй о сексе с пришельцами

Эксперт по НЛО Найджел Уотсон усомнился в правдоподобности свидетельств очевидцев, рассказывающих о сексе с пришельцами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В интервью Daily Mail Уотсон обратил внимание, что истории о сексуальных контактах со сверхъестественными существами существовали с глубокой древности. «Либо пришельцы начали свои чудовищные эксперименты тысячи лет назад, либо подобные истории отвечают каким-то глубинным социопсихологическим потребностям людей, — объяснил он. — И пока не получены веские медицинские подтверждения или не найдены дети-гибриды, вторая гипотеза кажется более вероятной».

В новой книге UFO Files, которую написали Уотсон и его коллега Дженни Рэндлс, собраны некоторые сообщения о сексуальных контактах с пришельцами. Самые ранние из них датируются 1950-ми годами. Бразильский фермер Антонио Виллас Боас, которого в 1957 году якобы похитил летательный аппарат в виде звезды, утверждал, что его соблазнила прекрасная инопланетянка со светлыми волосами и голубыми глазами.

В книге также упоминается британка Габриэлла Версаччи, которая рассказала, что в 1973 году ее похитили и изнасиловали пришельцы. Еще один контактер, американец Эд Дюваль, под гипнозом вспомнил, что в начале 1960-х инопланетяне похитили его и подключили к специальному механизму, который пытался взять у него пробу спермы.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск не верит в пришельцев на Земле. Он напомнил, что его компания SpaceX запустила около шести тысяч искусственных спутников. Несмотря на это, им ни разу не приходилось маневрировать из-за НЛО.