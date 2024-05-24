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17:01, 24 мая 2024Экономика

Россиянам назвали лучшее время для аренды жилья

Риелтор Апрелев: самые низкие ставки по аренде бывают в июне-июле

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дешевле всего снять жилье можно в июне-июле. Лучшее время для аренды квартиры телеканалу «Звезда» назвал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Как отмечает эксперт, самые высокие ставки по аренде бывают в октябре-ноябре. Учитывая сезонность роста цен, можно найти дешевые варианты для аренды в любом районе города.

Наймодателям риелтор советует обставлять съемную квартиру мебелью и техникой — такие лоты больше привлекают арендаторов. «Если он не готов сам делать ремонт и учитывать это в ставке аренды, то, конечно, лучше снимать квартиру с ремонтом. Теоретически это обсуждаемая история при заключении договора аренды», — пояснил собеседник телеканала. Апрелев уточнил, что если съемщик готов провести ремонт самостоятельно, то это может отразиться на размере арендной платы. Данное обстоятельство необходимо прописать в договоре, предупреждает специалист.

Ранее россиянам рассказали, как сдать жилплощадь подороже. Поднять цену можно, обеспечив в квартире визуальную тишину. Также на ставку влияет наличие консьержа и ремонта в подъезде. Вдобавок, как показывает статистика, квартиры на третьем этаже и выше стоят дороже.

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      Виктория Клабукова
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