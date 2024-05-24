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06:30, 25 мая 2024Спорт

Бывший капитан сборной России дал совет желающим уехать в Европу футболистам

Роман Широков посоветовал российским игрокам не торопиться с перездом в Европу

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков дал совет молодым игрокам, которые хотят уехать в европейские чемпионаты. Его слова приводит Metaratings.

По его мнению, за рубеж нужно ехать готовыми футболистами. Широков привел в пример хавбека «Монако» Александра Головина. «Сразу стал одним из лидеров. Пусть не главной звездой, но когда он туда только приехал, он был одним из главных лидеров», — заявил экс-футболист.

Он также призвал российских футболистов задумываться о том, кто их воспитал. «Раньше туда уезжали за деньгами, а сейчас чего туда ехать? Развивать их спорт, что ли? Или вы не воспитаны, выращены в РФ на деньги российских налогоплательщиков? Нужно, наверное, в первую очередь отдать долг команде, которая вас воспитала», — заявил Широков.

В сентябре прошлого года главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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      Алексей Гусев
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