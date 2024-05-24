Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:19, 24 мая 2024Из жизни

На улицах Москвы заметили второго лося за утро

Второй лось появился в московском районе Новогиреево

Кадр: Telegram-канал «Агентство «Москва»»

В районе Новогиреево москвичи заметили второго лося. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Первый лось появился на улицах Новогиреево около шести часов утра. С этого времени приблизительно десять человек обратились в экстренные службы с сообщениями о разгуливающем звере. Местным жителям удалось снять на видео, как животное плавало в Кошачьем пруду.

Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

Второй лось, без рогов, отличился на дорогах — попал под автобус, но продолжил свои скитания. Животных пытаются поймать вручную.

Ранее сообщалось, что в Канаде супруги спасли лосиху, провалившуюся под лед. Они вытащили животное из реки с помощью троса, который закинули на шею лосю.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет тяжело как никогда». Почему резолюция ООН о геноциде в Сребренице может привести к новому конфликту на Балканах?

      Россиян пригласили на спектакль Бутмана и Хабенского

      ВВС ФРГ подняли истребители над Балтийским морем

      Белла Хадид оценила откровенный внешний вид Виктории Бони в Каннах

      В российском регионе запустили сигнал тревоги

      Главы Минобороны России и Белоруссии проведут переговоры

      Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на купянском направлении

      Россиянам раскрыли самую дешевую страну Европы

      МИД Эстонии объявил о вызове временного поверенного в делах России

      Орбан заявил, что НАТО ищет способы участия в конфликте на Украине. Над этим уже работают несколько комиссий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше