На улицах Москвы заметили второго лося за утро

Второй лось появился в московском районе Новогиреево

В районе Новогиреево москвичи заметили второго лося. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Первый лось появился на улицах Новогиреево около шести часов утра. С этого времени приблизительно десять человек обратились в экстренные службы с сообщениями о разгуливающем звере. Местным жителям удалось снять на видео, как животное плавало в Кошачьем пруду.

Второй лось, без рогов, отличился на дорогах — попал под автобус, но продолжил свои скитания. Животных пытаются поймать вручную.

Ранее сообщалось, что в Канаде супруги спасли лосиху, провалившуюся под лед. Они вытащили животное из реки с помощью троса, который закинули на шею лосю.

