Около десяти человек встретились с лосем на улицах Москвы

В Москве десять человек встретились с лосем и обратились в экстренные службы

В Москве около десяти человек встретили на улицах города лося и обратились в экстренные службы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Животное заметили на улицах столицы около шести утра. С этого момента в экстренные службы обратились около десяти человек, которые замечали гуляющего зверя.

Последний раз лося видели в Новогиреево, где он долго плавал в Кошачьем пруду. Животное до сих пор не удалось поймать.

Летом 2023 года автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД. До этого минивэн попал в ДТП с лосем, съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Малосердобинском районе Пензенской области. Авария произошла на 504-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров автомобиля.