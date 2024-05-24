В России высказались о судьбе взятого в плен французского наемника

Сенатор Карасин: переговоры о судьбе пленного французского наемника возможны

Москва готова к переговорам о судьбе французского наемника, которого российские военные взяли в плен в районе Клещеевки, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможной судьбе военнопленного.

По словам сенатора, тяжелораненого француза в первую очередь постараются вылечить и окажут всю необходимую медицинскую помощь. Только после этого по дипломатическим каналам можно будет начинать вести диалог о его обмене.

«Если человек ранен, я убежден, будет сделано все возможное, чтобы он остался жив. Если человек останется жив, выздоровеет, будут проведены переговоры о том, чтобы решить его дальнейшую судьбу», — сказал он.

Также политик подчеркнул, что этот факт еще раз доказывает, что иностранные наемники, в том числе из государств-членов НАТО, воюют в зоне боевых действий на стороне Киева.

24 мая стало известно, что французский офицер, который воевал на стороне Украины, попал в плен к российским военным под Донецком. «Он находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации», — пишет Telegram-канал «Военное дело».