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15:41, 24 мая 2024Мир

Глава МИД Китая предпочел визит в Россию швейцарской конференции по Украине

Глава МИД КНР не поедет на конференцию по Украине, но посетит саммит БРИКС в РФ

Фото: Dts Nachrichtenagentur /Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД КНР Ван И не будет присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии, однако поедет на саммит министров иностранных дел стран-участниц БРИКС в России. Об этом сообщает журнал Politico, передает ТАСС.

Как отмечает американское издание, Пекин поставил условие, что откажется направлять чиновников высокого ранга на швейцарскую конференцию в случае, если российская делегация не будет приглашена.

В июне в Швейцарии пройдет конференция по урегулированию украинского конфликта. Российскую на саммит не пригласили.

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      Виктория Кондратьева
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