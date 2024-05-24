Глава МИД Китая предпочел визит в Россию швейцарской конференции по Украине

Глава МИД КНР не поедет на конференцию по Украине, но посетит саммит БРИКС в РФ

Глава МИД КНР Ван И не будет присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии, однако поедет на саммит министров иностранных дел стран-участниц БРИКС в России. Об этом сообщает журнал Politico, передает ТАСС.

Как отмечает американское издание, Пекин поставил условие, что откажется направлять чиновников высокого ранга на швейцарскую конференцию в случае, если российская делегация не будет приглашена.

В июне в Швейцарии пройдет конференция по урегулированию украинского конфликта. Российскую на саммит не пригласили.