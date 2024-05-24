Госдеп США назвал Китай действующим лицом конфликта на Украине

Reuters: в Госдепе США назвали Китай полноценной стороной конфликта на Украине

Китай является полноценной стороной конфликта на Украине, поскольку благодаря его помощи сохраняется потенциал российской военной машины. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по дела Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, его цитирует Reuters.

«Без помощи Китая Россия не могла бы бить украинские города и атаковать гражданские объекты таким образом, как это происходит», — сказал представитель Госдепа, назвав Китай «действующим лицом» конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон готов ввести новые ограничительные меры против Китая на фоне обострения украинского кризиса.

При том в Пекине не раз опровергали поставки оружия сторонам конфликта на Украине.