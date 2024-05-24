Известный шоумен рассказал о финансовых проблемах Веры Брежневой

Шоумен Сорокин: Брежнева осталась без денег после выпада против России

Стало известно о финансовых проблемах украинской певицы Веры Брежневой. Об этом сообщил шоумен Денис Сорокин в разговоре с «Комсомольской правдой».

Собеседник издания поведал, что, по его мнению, карьера исполнительницы сейчас не складывается удачно. Он подчеркнул, что артистка, «предав Россию», осталась без «средств, концертов и корпоративов».

«Чего она добилась своим выпадом против России? Осталась без мужа и денег. Этот ее дружок [президент Украины Владимир] Зеленский (они много работали вместе, когда он был юмористом, — прим. «Ленты.ру»), видимо, наобещал ей золотые горы, а в итоге оставил свою подружку ни с чем», — отреагировал Сорокин.

Шоумен также рассказал о финансовом положении бывшего супруга певицы продюсера Константина Меладзе. По мнению собеседника издания, доходы медиаменеджера уменьшились, однако в свое время он заработал столько денег, что хватит «и ему, и его внукам».

«Денег там накоплено на десятилетия вперед. Украинский шоу-бизнес немало обогатился за счет россиян», — поделился Сорокин.

Ранее юморист Сергей Светлаков прокомментировал слухи о романе с Верой Брежневой.