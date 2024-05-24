Россиян уличили в продаже чужой квартиры

Жителей Тольятти уличили в мошенничестве при продаже чужой квартиры

Жителей Тольятти уличили в афере с продажей чужого жилья. Сделку удалось вовремя приостановить, пишет издание «Коммерсант».

В 2022 году горожане выведали, что в квартире никто не проживал. Зная это, злоумышленники решили изготовить поддельные паспорта и оформить жилплощадь на родственника. Затем они выставили объект на продажу. Найдя покупателя, они вскоре вышли на сделку. Однако риелтор вовремя заподозрила неладное. Квартиру удалось вернуть законному хозяину. Тольяттинцев задержали. Центральный районный суд признал их виновными в мошенничестве и назначил им наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы и 2 лет колонии.

Ранее в другом российском городе — Чите — супруги обманули желающих снять жилье. Пара приглашала клиентов на просмотр квартиры и просила внести предоплату, после чего скрывалась. Как впоследствии выяснилось, жилплощадь им не принадлежала. Аналогичная ситуация произошла в Хабаровске. Местный житель выдал себя за собственника квартиры и сдал ее в аренду. На вырученные деньги он улетел в Москву.