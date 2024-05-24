Мать арестованного экс-командующего 58-й армией рассказала о молебнах за сына

Мать арестованного экс-командарма Попова рассказала о молебнах под Волгоградом

Мать арестованного экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова рассказала, что под Волгоградом начались молебны за освобождение ее сына. Ее комментарий приводит портал V1.ru.

Она подчеркнула, что почти вся станица Нехаевская собралась в храме, чтобы помолиться за задержанного генерал-майора.

«Все плачут, обнимают меня, поддерживают. Люди со всей страны такие добрые вещи в комментариях о нем пишут», — поделилась мать Попова.

Бывшего командующего 58-й армией заподозрили в причастности к хищению металлопроката.

До этого сообщалось, что генерал-майор Попов прибыл в суд на рассмотрение жалобы на его арест.

24 мая стало известно о предъявленном генерал-майору обвинении. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Свою вину Попов не признает.