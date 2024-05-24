Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 24 мая 2024Россия

Мать арестованного экс-командующего 58-й армией рассказала о молебнах за сына

Мать арестованного экс-командарма Попова рассказала о молебнах под Волгоградом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мать арестованного экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова рассказала, что под Волгоградом начались молебны за освобождение ее сына. Ее комментарий приводит портал V1.ru.

Она подчеркнула, что почти вся станица Нехаевская собралась в храме, чтобы помолиться за задержанного генерал-майора.

«Все плачут, обнимают меня, поддерживают. Люди со всей страны такие добрые вещи в комментариях о нем пишут», — поделилась мать Попова.

Бывшего командующего 58-й армией заподозрили в причастности к хищению металлопроката.

До этого сообщалось, что генерал-майор Попов прибыл в суд на рассмотрение жалобы на его арест.

24 мая стало известно о предъявленном генерал-майору обвинении. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Свою вину Попов не признает.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      Военкор сообщил о ракетных ударах по украинскому аэродрому

      Хави уволили из «Барселоны»

      Раскрыт первый складной компьютер от Apple

      В МЧС назвали причину пожара с восемью погибшими мигрантами в Подмосковье

      Захарова пообещала Румынии ответ за высылку российского дипломата

      Центробанк раскрыл детали ускорения инфляции в России

      Москвич построил бассейн в квартире и разозлил соседей

      Москвича оставили без французских замков

      Объявлены победители грантовой программы VK

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше