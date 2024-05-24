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15:14, 24 мая 2024Россия

Минобороны отчиталось о продвижении в Харьковской области за неделю

Минобороны рассказало о продвижении группировки войск «Север» за неделю

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За неделю группировка войск «Север» продвинулись в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в сводке за период с 18 по 24 мая.

Так, 18 мая военнослужащие указанной группировки освободили населенный пункт Старица.

За неделю в зоне действия группировки было отражено 23 контратаки противника, в том числе в населенном пункте Волчанске, который штурмуют российские военнослужащие. Потери украинских войск составили до 1840 человек личного состава, шесть танков, восемь единиц прочей бронетехники.

Помимо этого, Минобороны отчиталось о продвижении «Южной» группировки войск. За неделю военнослужащие заняли три населенных пункта. Потери противостоящих их украинских войск составили до 3285 бойцов.

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      Алан Босиков
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