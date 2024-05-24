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15:09, 24 мая 2024Россия

Бойцы «Южной» группировки войск заняли три населенных пункта

Минобороны отчиталось о занятии трех населенных пунктов группировкой войск «Юг»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск за неделю взяли под контроль три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о Белогоровке, Клещеевке и Андреевке Донецкой народной республике. После занятия населенных пунктов ВС России продолжили продвигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Противник за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки потерял до 3285 бойцов, семь танков и 32 орудия полевой артиллерии, 27 из которых были произведены на западе. Также военнослужащим России удалось уничтожить 10 украинских полевых складов с боеприпасами.

Ранее стало известно, что ВСУ отошли с большей части позиций в селе Нетайлово под Авдеевкой. Информацию об этом подтвердили в силовых структурах ДНР. «Противник под натиском наших войск оставил свои позиции в населенном пункте Клещеевка. Отступление было хаотичным, по сути, это было бегство», — рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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      Никита Абрамов
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