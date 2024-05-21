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08:46, 21 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ из Клещеевки

Марочко сообщил о бегстве ВСУ с позиций в Клещеевке

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции в селе Клещеевка на донецком направлении. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Противник под натиском наших войск оставил свои позиции в населенном пункте Клещеевка. Отступление было хаотичным, по сути, это было бегство», — рассказал Марочко.

По данным подполковника НМ ЛНР в отставке, в настоящее время российские военные проводят зачистку окраин Клещеевки.

20 мая стало известно о бегстве ВСУ в районе Угледара. Так, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил об оставлении украинскими военными позиций на востоке села Парасковиевка.

Ранее также сообщалось об отходе ВСУ с большей части позиций в селе Нетайлово под Авдеевкой. Информацию об этом подтвердили в силовых структурах ДНР.

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      Екатерина Грищенко
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