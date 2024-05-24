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14:52, 24 мая 2024Бывший СССР

На Украине испугались визита Путина в Белоруссию

Депутат Рады Шевченко испугался визита Путина, Белоусова и Лаврова в Белоруссию

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

На Украине испугались визита президента России Владимира Путина в Минск для переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Опасения в связи с этим в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

«Не исключаю открытия российско-белорусского второго фронта. И дело не в [бывшем президенте Украины Викторе] Януковиче. Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр обороны [России Андрей Белоусов] и сам [министр иностранных дел России Сергей] Лавров. Это плохо. Очень плохо!» — написал Шевченко.

23 мая стало известно о запланированных на четверг и пятницу обширных переговорах Путина и Лукашенко в Минске. В Белоруссию также прибыл Белоусов для обсуждения с министром обороны республики Виктором Хрениным военно-технического сотрудничества стран. Кроме того, Telegram-канал «Белорусский Гаюн» сообщил о посадке в аэропорту Гомеля самолета Януковича.

Ранее Лукашенко уже высказывался о возможности войны между Белоруссией и Украиной. По его словам, конфликт государств «ничего не даст».

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      Екатерина Грищенко
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