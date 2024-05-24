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13:22, 24 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о прибытии в Белоруссию самолета Януковича

В Белоруссии сообщили о прибытии в аэропорт Гомеля самолета Януковича

Фото: Jetvip

В Белоруссии приземлился самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. О его прибытии в аэропорт Гомеля сообщил Telegram-канал «Белорусский гаюн».

«В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)», — говорится в публикации.

Отмечается, что в прошлый раз самолет Януковича совершал посадку на территории Белоруссии в начале марта 2022 года.

Ранее стало известно о визите президента России Владимира Путина в Белоруссию. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер 23 и 24 мая проведет в Минске обширные переговоры с главой республики Александром Лукашенко.

Также сообщалось, что в Минске переговоры проведут министр обороны России Андрей Белоусов и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Они обсудят военно-техническое сотрудничество стран и безопасность Союзного государства.

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      Екатерина Грищенко
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