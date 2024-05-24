CDS: европейские ученые потребовали начать переговоры по Украине

Европейский союз (ЕС) должен провести мирную конференцию с участием России и Украины, а также стать посредником в переговорах между двумя странами. Об этом говорится в открытом письме европейских ученых и политиков, которое опубликовала итальянская газета Corriere Della Sera.

Подписантами письма стали профессора из университетов Италии, Франции, Германии и Финляндии, а также бывший депутат Европарламента Лучана Кастеллина, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне и бывший генеральный секретарь Международного бюро мира Колин Арчер.

Они отметили, что первая конференция должна стать пробной. Стороны должны обсудить не только завершение конфликта на Украине, но и последующее мирное сосуществование европейских страны, подчеркнули авторы письма.

«В ходе дебатов накануне выборов вопрос о переговорах и инициативе ЕС по прекращению военного конфликта нужно включить в повестку кандидатов, политических партий и правительств — этот шаг станет достойным ответом на горячий призыв папы Франциска» — говорится в письме.

20 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко подчеркнул неизбежность переговоров с Россией. Он отметил, что ситуация на фронте является крайне сложной для Киева.